巴西關閉陸地邊界 武漢肺炎死亡增至7例

（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）因應2019年冠狀病毒疾病蔓延，巴西政府今天下令關閉陸地邊界15天，只保留與烏拉圭邊界仍然開放，兩國還在協商關閉條款。巴西累計7起武漢肺炎死亡病例，635起確診病例。

本週巴西政府已經封鎖北部羅賴馬州（Roraima）與委內瑞拉邊境，同時也將阻斷來自阿根廷、巴拉圭、玻利維亞、秘魯、哥倫比亞、圭亞那、法屬圭亞那和蘇利南的外籍人士入境，但巴西人、人道救援組織和貨運不受限制，仍可自由往返巴西。

巴西政府指出，對抗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行，關閉學校、避免前往人群聚集的地方和限制邊界入境，都是非常重要的防疫措施。

雖然巴西政府尚未關閉空中運輸，但抵達和離開巴西的國際航班數量已大幅減少，巴西航空公司協會（Abear）指出，2019年冠狀病毒疾病疫情爆發以來，國際航班數量已較去年同期減少85%。

衛生部今天更新報告，巴西已有7起感染武漢肺炎死亡病例，635起確診病例，另外有超過1萬起疑似病例。

根據報告，聖保羅州、培南布可州（Pernambuco）、里約熱內盧市、好景市（Belo Horizonte）、快樂港（Porto Alegre）和聖卡塔里納州（Santa Catarina）南部已出現感染源不明的社區感染病例。

聖保羅是巴西冠狀病毒疾病疫情最嚴重的一州，截至目前有286起確診病例，7669起疑似病例，5起死亡病例，患者年齡都超過60歲，其中4人曾在老人健保的私人醫院Prevent Senior住院治療。院方指出，目前有33名患者在加護病房，其中12人已確診感染冠狀病毒疾病。

里約熱內盧州兩起死亡病例患者年齡分別為69歲和63歲，兩人都有糖尿病和高血壓病史。截至目前，里約熱內盧有66起確診病例，1254起疑似病例。（編輯：王永志）1090320