海地出現首例武漢肺炎 宣布緊急狀態封鎖邊界

（中央社太子港19日綜合外電報導）海地總統摩依士（Jovenel Moise）今天宣布，境內首度出現武漢肺炎病例，已知2人感染，旋即宣布進入緊急狀態，關閉海空交通與邊界、實施宵禁等措施。

摩依士在國營媒體播出的談話中表示：「我們在境內發現首例，有2人感染冠狀病毒。」

路透社報導，摩依士在記者會上宣布，海地所有港口、機場及邊境從19日午夜起關閉，但貨運不受影響。

他還說，中小學、大學、禮拜場所和工業園區將會關閉，20日起每晚8時到隔天清晨5時實施宵禁。

摩依士也警告，不要在黑市販售「藥物和衛生及醫療用品」。他呼籲國人保持冷靜，並說政府「因應這波疫情一直都公開透明」。

法新社報導分析，海地很難複製像義大利和法國等國那種封城措施，尤其是海地首都太子港（Port-au-Prince）。太子港將近300萬居民中，絕大多數仰賴地下經濟維生。

由於缺乏衛生基礎設施和適當醫療服務，這個加勒比海國家難以因應嚴重疫情。預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）重要建議之一包括以肥皂和水勤洗手，但多數海地人連自來水都沒有。

根據世界銀行（World Bank），海地逾半人口生活在貧窮線下，每天收入不到2.41美元（約新台幣74元）。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1090320