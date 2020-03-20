阿根廷名醫以台灣義大利為例 警告迅速隔離防疫

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯20日專電）阿根廷一位知名醫師上傳影片建言，武漢肺炎快速蔓延，必須迅速採取措施隔離，並舉台灣和義大利為例，表示阿根廷可選擇有效防疫成為台灣，或成為另一個義大利。

曾在美國神經病學診所培訓的著名神經科專家艾斯托爾（Conrado Estol），在親自錄製於19日上傳的影片中建言，警告2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情快速蔓延，希望提高阿根廷人的警覺性。

截至19日為止，阿根廷感染2019年冠狀病毒疾病確診病例達128例，3人死亡。為控制感染率，阿根廷政府宣布20日起全國強制居家隔離，至3月31日，除了到超市、藥房購買民生必需品及藥品外，不得外出。

艾斯托爾在影片中表示，面對病毒最大的敵人是否認疫情，與已開發國家相比，阿根廷醫療系統仍顯不足，因此最重要的是「防止病毒傳播，而且要迅速採取行動」。

他說，根據全球重要流行病學家的看法，新型冠狀病毒在每個國家感染率約為10%至50%的人口，要遏阻疫情，唯一方法是避免人與人之間的接觸，確保有效隔離。

艾斯托爾以台灣和義大利為例提出忠告，他說：「我們可以選擇成為台灣，控制疫情擴散，或選擇成為另一個義大利，為無數逝去的人哀悼。」

他說，另一個關鍵是國家有能力為需要醫療的人提供醫療服務，但他擔憂若德國和丹麥做不到，更別說是阿根廷的醫療體系了。

艾斯托爾表示，在大規模傳染中，有80%病患出現輕中度症狀，只有5%患者出現重症，1%或2%的人需呼吸器及加護病房。5%看似很少，但以阿根廷總人口計算約有200萬人。

若幾週內發生大規模疫情，這200萬人將會面臨死亡威脅，因為阿根廷醫療系統將會癱瘓，無法照顧他們，和已開發國家相比，阿根廷公共和私立衛生系統仍有許多不足。

為遏阻疫情，阿根廷政府19日晚間宣布全國強制隔離，20日凌晨起至31日民眾須待在家裡，只能出門購買食物或藥品。政府派出警察及安全部隊在街上盤查，違反者可依危害公共健康罪逮捕。（編輯：郭中翰）1090320