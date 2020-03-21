義郵輪停靠馬賽36人確診 639名乘客已下船

（中央社馬賽20日綜合外電報導）法國有關當局今天表示，一艘駛往義大利沙伏納港的郵輪，在停泊法國馬賽港期間對乘客進行採檢，發現有36人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。

馬賽區一名官員向路透社表示，他無法說明有多少感染患者已下船，或有多少確診者還待在船上。

歌詩達耀目號（Costa Luminosa）搭載1421名乘客，今昨兩天已讓639人下船，今晚將從馬賽駛往沙伏納（Savona），而法國醫療人員已對出現症狀的乘員進行採檢。

義大利歌詩達郵輪公司（Costa Cruises）經營的歌詩達耀目號本月5日離開美國佛羅里達州勞德岱堡（Fort Lauderdale），目的地是義大利威尼斯。

不過，航行不到幾天，歌詩達耀目號必須在波多黎各讓兩名乘客下船，他們後來確診感染新型冠狀病毒。郵輪也在西班牙加納利群島（Canary Islands）的田尼利夫島（Tenerife Island）讓4名身體不適的患者下船。

馬賽區當局表示，郵輪在停靠馬賽前，曾通知當局船上有75人出現呼吸道疾病症狀，或是曾接觸過患者。

這兩天下船的乘客為235名美國人與77名加拿大人，他們已搭乘巴士前往馬賽機場，之後再飛到亞特蘭大。根據馬賽區當局，機上有5名乘客出現感染症狀。

有10名西班牙乘客前往機場後，搭乘班機到巴塞隆納，而船上的187名法國乘客是搭乘巴士回家。

馬賽當局說，無論有無症狀，他們都向下船的乘客提供口罩，必須一直戴著直到回到家中。

法國自17日起進入全國封城狀態，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站數據，法國確診病例累計1萬2632例，死亡病例達450例。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1090321