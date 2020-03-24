印尼缺防護衣 醫護穿雨衣貼膠帶高風險顧病患

印尼西爪哇省勿加西市某間醫院收治3名疑似武漢肺炎患者，但醫院缺乏防護裝備，護士只好穿輕便雨衣充當防護衣。（印尼醫院人員提供）中央社記者石秀娟傳真 109年3月24日

（中央社記者石秀娟雅加達24日專電）武漢肺炎肆虐，印尼卻沒有足夠防護物資，西爪哇某醫院人員爆料，醫院沒有防病毒感染的防護裝備，醫護照顧疑似武漢肺炎病患時僅穿輕便雨衣，用膠帶黏住袖口，看了令人不捨。

這名不願具名的醫院人員服務於西爪哇省（West Java）勿加西市（Bekasi）的某間醫院，她提供中央社記者這家醫院的醫護人員為照顧2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）患者，必須用輕便雨衣和塑膠袋來代替隔離衣的照片。

她指出，這3天來，醫院收治3名武漢肺炎疑似病例，患者有咳嗽、發燒、呼吸急促等疑似武漢肺炎的症狀，目前安置在隔離病房，等待衛生部國家健康衛生研究院的生醫中心（Balitbangkes）的人員前來協助病毒篩檢。

照片顯示，有3名護士穿藍色的輕便雨衣，戴一般外科口罩、手術帽和眼罩。這名醫院人員指出，輕便雨衣穿起來寬大，護士們只能用膠帶黏緊袖口；另一張照片則是一名護士穿著綠色輕便雨衣，再套上大型塑膠袋。

這名醫護人員爆料，醫院沒有任何防病毒感染的防護裝備，只有手術隔離衣，醫生照顧疑似武漢肺癌患者時，也是穿手術隔離衣，再用雨衣來補強就上陣。

她說，看到同事只能用雨衣當防護衣，她覺得很難過，他們照顧的不是一般病人，他們可能會犧牲自己的生命，這個風險是不該被低估的，「我能做的只是為他們祈禱，希望他們照顧武漢肺炎患者的同時，也能維持自己的身體健康」。

這間醫院今天對外呼籲，希望外界能提供相關的防護裝備，包括手術帽、眼罩、N95口罩、手套等，一起幫助醫護人員防疫。

印尼政府日前從中國購買防疫醫療物資，已取得約10.5萬套防護裝備。這名醫護人員說，今天有聽說醫院會分到防護衣，但不知道何時才能收到。

印尼醫學會理事會（PB IDI）日前指出，有5名醫生因感染武漢肺炎殉職，另媒體報導有1名護士也因武漢肺炎病逝。而根據雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）指出，至23日，雅加達已經有42名醫護人員確診武漢肺炎。

負責整合政府防疫工作的印尼國家災害應變總署（BNPB）署長多尼（Doni Monardo）今天指出，最新取得共10.5萬套的防護衣已經送往地方政府，希望地方政府儘速轉送到各地區的醫院。（編輯：韋樞）1090324