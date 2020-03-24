印尼醫護感染武漢肺炎激增 官民急籌防護裝備

印尼政府近期緊急購買全套防護裝備，分送前線醫護人員。圖為一名印尼醫生23日在雅加達武漢肺炎緊急醫院指揮調度。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年3月24日

（中央社記者石秀娟雅加達24日專電）武漢肺炎疫情中，印尼已折損6名醫護人員，雅加達也有42名醫護人員染疫。印尼政府昨天加速將防護裝備分送醫院，慈濟基金會及印尼企業也發起捐贈物資活動，協助抗疫。

印尼醫療體系短缺防護裝備，讓醫護人員在風險中治療2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病患。印尼醫學會理事會（PB IDI）22日晚間在推特（Twitter）宣布，6名醫生因感染新型冠狀病毒而病逝，不過，翌日又發文澄清，其中一名醫生是因過勞及心臟病致死。另外，已知一名護士因武漢肺炎病逝。

印尼的防護裝備不足也造成醫護人員確診數快速增加。雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）20日表示，雅加達有25名醫護人員確診，確診人數到23日已增為42人。

截至23日中午，印尼境內2019冠狀病毒疾病確診累計達579例，死亡人數49人。印尼政府未說明罹難及患者中，有多少名醫護人員。

總統佐科威（Joko Widodo）23日巡視由2018年雅加達-巨港亞運選手村改建的武漢肺炎緊急醫院時表示，政府已準備10萬套防護裝備，將送到全國各醫院。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，佐科威說，他知道醫護人員抱怨防護裝備不足，希望民眾了解，全球180國都搶著要這些物資，印尼政府21日已取得約10萬套。

印尼國軍21日派遣運輸機到中國載運防疫醫療物資，翌日返國。負責統籌雅加達2019冠狀病毒疾病緊急醫院的軍官阿貢（Agung Hermawanto）23日告訴中央社記者，軍隊已將部分防護裝備分配到緊急醫院，其他也將分送至各地區的醫院。

由於雅加達是全國疫情最嚴重的地區，雅加達省政府23日已收到4萬套。阿尼斯說，防護裝備不只會分到新型冠狀病毒轉診醫院，也將分配到其他做病毒篩檢的醫院，以保護醫護人員。

佛教慈濟慈善事業基金會18日發布新聞稿，為協助抗疫，第一階段已將1000套隔離衣捐贈給印尼衛生部及蘇里安提沙洛索醫院（Sulianti Saroso）等3家醫院。

印尼媒體報導，印尼工商總會（Kadin）的會員公司與慈濟基金會發起捐款，盼募集5000億印尼盾（約新台幣10億元），供印尼政府購買快篩檢測試劑、防護衣及口罩等防疫醫療用品。

印尼的新創獨角獸，例如電子商務平台Tokopedia及超級應用程式Gojek都推出協助醫護人員的不同方案，讓民眾透過捐款或減輕醫護人員消費優惠的方式，表達對他們的支持。（編輯：郭中翰）1090324