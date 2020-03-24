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俄傳染病學專家隱匿旅遊史趴趴走 面臨刑事訴訟

最新更新：2020/03/24 16:43

（中央社23日電莫斯科綜合外電報導）俄羅斯一名頂尖傳染病學專家3月初前往西班牙度假，返國後卻未自我隔離，直至身體不適赴院診療，才被檢測出武漢肺炎陽性。俄羅斯調查人員今天對此提起刑事訴訟。

法新社報導，俄國南部斯塔夫羅波爾地區（Stavropol）一名傳染病學專家兼醫療保健高級顧問成為當地的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）「零號病人」，讓數百人暴露在感染風險中，官方啟動調查。

俄羅斯聯邦刑事調查單位調查委員會（Investigative Committee）在聲明中表示，這名女性3月6日至9日前往西班牙度假，事前未向上級呈報，返國後也沒有自我隔離。

聲明說，這名專家回國後繼續一般日常生活，照樣在大學授課、出席會議，直至3月17日感到不適前往醫院，被確診武漢肺炎。

斯塔夫羅波爾地區區長伏拉狄米洛夫（Vladimir Vladimirov）昨天在Instagram說，這名病人確診，同時也有憤怒的名嘴要求她受審，並禁止她再次回到醫學領域工作。

當地官方表示，截至今天為止，約有350名與她接觸的人受到監測，其中至少有11人疑似感染武漢肺炎。

俄羅斯迄今累計通報438起武漢肺炎確診病例，多數病例位於莫斯科。一名確診者死亡，但官方並未將死因歸咎於武漢肺炎。（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）1090324

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