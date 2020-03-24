武漢肺炎全球確診數逼近40萬 歐洲占逾半

（中央社巴黎24日綜合外電報導）法新社統計，截至格林威治標準時間24日11時（台北晚間今晚7時），全球武漢肺炎累計死亡病例至少有1萬6961例，累計確診病例至少近40萬起，其中歐洲確診病例占了全球逾半。

法新社整理由各國官方與世界衛生組織（WHO）提供的數據指出，自去年12月底中國出現首起武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例後，迄今全球175個國家及領土總計通報逾38萬6350起確診病例。

其中，逾20萬確診病例都在歐洲，義大利累計6萬3927例，西班牙累計3萬9673例，兩國確診人數加起來占了歐洲逾半。

歐洲是遭疫情衝擊最嚴重的洲，確診病例至少有20萬又9起，其中有1萬732人死亡；亞洲則累計有9萬8748起確診病例，以及3570死亡病例。

法新社特別提到，前述數據只能反應整體疫情的「一部分」，因為許多國家只對住院診療的民眾做檢測。

從各國疫情狀況來看，義大利2月出現首起死亡病例後，迄今累計死亡人數來到6077例，遠遠超越中國，在6萬3927的累計確診病例中，有7432人已經康復。

中國包括香港與澳門在內，迄今已累計8萬1171例確診病例，包括3277起死亡病例及7萬3159人痊癒。中國自23日以來，新增78起確診病例與7起死亡病例。

西班牙疫情慘烈程度排名全球第3，累計2696死亡病例、確診3萬9673例；緊追在後的伊朗則有1934起死亡病例、2萬4811起確診病例；法國有860起死亡病例、1萬9856起確診病例；美國有499起死亡病例、確診病例4萬6440起。（譯者：陳家倫/核稿：林治平）1090324