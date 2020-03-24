更多編輯台推薦新聞：
達米妮案落幕N號房事件又起 全球反性暴力浪潮一次看
專題

達米妮案落幕N號房事件又起 全球反性暴力浪潮一次看

特派現場／全球數億人禁足防疫 各大城市寂寥畫面極似電影
國際

特派現場／全球數億人禁足防疫 各大城市寂寥畫面極似電影

印尼亞運選手村改裝醫院啟用 武漢肺炎疑似病患急求診
國際

印尼亞運選手村改裝醫院啟用 武漢肺炎疑似病患急求診

英國要求海外旅人立即返國 除買生活必需品不得外出
國際

英國要求海外旅人立即返國 除買生活必需品不得外出

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

義大利民眾防疫狂買消毒劑 幼兒誤食中毒案倍增

最新更新：2020/03/24 23:00

（中央社記者黃雅詩羅馬24日專電）義大利武漢肺炎疫情嚴重，民眾狂買各種消毒劑抗疫，卻引發多起幼兒誤食中毒事件。義媒報導，從疫情爆發以來，5歲以下幼兒中毒事件增加了135%。

義大利報紙「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，米蘭尼瓜達醫院毒物中心表示，最近接到大量有關兒童中毒的諮詢案件，數量比過去50年來的平均案例增加了65%，5歲以下中毒案件更多，案例暴增135%。

尼瓜達醫院毒物中心主任達凡佐（Franca Davanzo）表示，有些人想重複使用口罩，直接把口罩浸泡在消毒劑裡，之後又戴上口罩，於是吸入大量化學藥劑中毒。

達凡佐指出，更多不幸案例是因為很多民眾為了抗疫狂買消毒劑，甚至上網看影片自製消毒藥水，結果沒有標示清楚，或放在幼兒可以拿到的地方，導致很多幼兒誤食消毒劑中毒。

達凡佐呼籲民眾不要隨便DIY消毒水，購買的消毒藥水要標註警示，放在幼兒無法觸及的地方，一旦發生幼兒中毒事件，要先致電毒物中心諮詢狀況是否急迫，不要立刻衝來急診室，以免反而在就醫過程感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。（編輯：陳永昌）1090324

延伸閱讀
武漢肺炎肆虐義大利 官員：實際患者恐達64萬人民眾忽視疫情趴趴走 義大利市長斥責：快回家去歐洲終於認真封城 義大利疫情連日趨緩

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報