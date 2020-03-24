義大利民眾防疫狂買消毒劑 幼兒誤食中毒案倍增

（中央社記者黃雅詩羅馬24日專電）義大利武漢肺炎疫情嚴重，民眾狂買各種消毒劑抗疫，卻引發多起幼兒誤食中毒事件。義媒報導，從疫情爆發以來，5歲以下幼兒中毒事件增加了135%。

義大利報紙「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，米蘭尼瓜達醫院毒物中心表示，最近接到大量有關兒童中毒的諮詢案件，數量比過去50年來的平均案例增加了65%，5歲以下中毒案件更多，案例暴增135%。

尼瓜達醫院毒物中心主任達凡佐（Franca Davanzo）表示，有些人想重複使用口罩，直接把口罩浸泡在消毒劑裡，之後又戴上口罩，於是吸入大量化學藥劑中毒。

達凡佐指出，更多不幸案例是因為很多民眾為了抗疫狂買消毒劑，甚至上網看影片自製消毒藥水，結果沒有標示清楚，或放在幼兒可以拿到的地方，導致很多幼兒誤食消毒劑中毒。

達凡佐呼籲民眾不要隨便DIY消毒水，購買的消毒藥水要標註警示，放在幼兒無法觸及的地方，一旦發生幼兒中毒事件，要先致電毒物中心諮詢狀況是否急迫，不要立刻衝來急診室，以免反而在就醫過程感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。（編輯：陳永昌）1090324