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東奧延期是否重創日本經濟 專家看法分歧

最新更新：2020/03/24 23:49

（中央社東京24日綜合外電報導）受武漢肺炎疫情影響，原定7月舉行的東京奧運確定延到明年夏天前舉辦。有經濟學家表示，日本經濟將受重大打擊，幾乎確定會遁入衰退；但也有分析師認為，延期帶來的衝擊有限。

日本首相安倍晉三今晚和國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）通電話，雙方考量全球運動員參賽所需準備時間和觀眾健康安全，同意將今年奧運延後到最晚明年夏天之前舉辦。

摩根大通證券日本公司（JPMorgan Securities Japan）首席經濟學家鵜飼博史（Hiroshi Ugai）告訴路透社：「我們如今面臨非常嚴峻情況。」摩通預估，東奧延期將令日本經濟今年損失1兆1000億日圓（約新台幣2989億元），相當於日本國內生產毛額（GDP）的0.2%。

日本第一生命經濟研究所首席經濟學家永濱利廣也預估，東奧延期或取消恐令日本今年GDP減少1兆7000億日圓。日本關西大學名譽教授宮本勝浩則估算，延期造成的經損可能達6408億日圓，取消則恐造成約4兆5151億日圓損失。

惠譽解決方案（Fitch Solutions）的分析師17日已發布報告警告，東奧取消或延後「將是對日本經濟和聲譽的一大打擊」。內容寫道：「日本政府或許不一定會因為延後或取消奧運賽事而受到負面看法，但…如期舉行卻可能令一大部分日本民眾不滿，擔心來自全球的運動員、工作人員和觀光客將帶入第二波（武漢肺炎）疫情。」

不過，也有經濟學家持不同看法。英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics）的專家安格瑞克（Stefan Angrick）便透過電子郵件告訴CNBC：「若決定奧運不在今年舉行，額外的經濟衝擊相對有限。」

安格瑞克指出，奧運帶動的經濟活動增加，是在籌備期間興起的各項建設，以及比賽期間帶入的觀光人潮和消費。「由於各項建設已完成，相關影響已反映在過去的GDP數據」。因此問題只剩下延期後觀光和消費所受衝擊會多大。

安格瑞克表示，原本若無武漢肺炎疫情，奧運延期會帶來重大衝擊。「但考量目前情況，觀光業已幾乎停擺，民間消費預料將縮減，因此奧運延期帶來的額外衝擊將相當有限。」

中信里昂（CLSA）日本策略師史密斯（Nicholas Smith）18日也在CNBC電視節目Squawk Box中說：「（東奧）延後到10月舉行，我認為可能不是壞主意。1964年的東京奧運也是（在10月舉辦）。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1090324

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