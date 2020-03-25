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用聲紋辨認武漢肺炎病患 以色列投入研究試驗

最新更新：2020/03/25 20:38

（中央社耶路撒冷24日綜合外電報導）以色列國防部今天表示，分析武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病患聲音產生的「聲紋」，有助於檢測其他民眾有無類似症狀，以決定優先篩檢及治療對象。

以色列國防部領導一項研究計畫，從本週開始，與一些醫院及學術機構合作的一家以國新創公司Vocalis Health將使用一個手機應用程式節錄確診病患的聲音。

國防部發表聲明說，這些聲音抽樣將經人工智慧演算法分析，來辨識出病患的獨特聲紋。

武漢肺炎會影響呼吸系統，而相關的不適跡象則會反映在病患的說話與呼吸模式中。Vocalis Health執行長兼總裁溫德羅（Tal Wenderow）指出，這套演算法可用以從事遠端診斷和監控。

目前這款應用程式僅供醫療人員及參與研究的病患一起使用，但任何人都可透過Vocalis Health網站加入研究，將自己的聲音抽樣送出給研究人員。

研究人員希望，醫療系統能根據這些資料排定檢測及住院的優先次序，讓輕症病患待在家中。

國防部表示，這套監控系統「能在遠處執行，以防疫情傳播及國家醫療系統超載」。

這項研究的初步結果可望在6週內出爐。

以色列現已通報1600起以上的武漢肺炎病例，其中有3人病故。（譯者：侯文婷/核稿：張佑之）1090325

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