傳中國快篩試劑錯誤率80% 捷克官員：沒那麼高

（中央社記者林育立柏林25日專電）武漢肺炎蔓延中歐及東歐，捷克向中國採購快篩試劑，卻傳出錯誤率高達80%，捷克衛生官員表示已知有錯誤率，但只有20%到30%。

捷克電台（Czech Radio）旗下新聞網站iRozhlas 23日報導，在東北部奧斯特拉瓦（Ostrava）大學任教的衛生專家斯伏辛諾娃（Pavla Svrčinová）表示，21日在大學醫院測試這批2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）快篩試劑，結果發現錯誤率約80%，檢測結果呈現偽陽性或偽陰性反應。

斯伏辛諾娃表示，他們將受檢樣本再進行傳統檢測，證實快篩試劑的錯誤率；雖然快篩試劑是用來檢測結束隔離期的人，衛生專家仍會先確認檢測的可靠性。

她說，當地將繼續靠實驗室進行檢測，目前一天可處理900個樣本。

中國承諾全力協助捷克對抗新型冠狀病毒，近日運送大批防護衣、口罩等醫療物資到捷克，讓捷克社會寄予厚望。捷克政府花費5400萬克朗（約新台幣6500萬元）向中國訂購30萬劑快篩試劑，其中15萬劑已送到醫療機構。

對於快篩試劑傳出高錯誤率，捷克副總理暨內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）表示，那是因檢測方法不對，這些快篩試劑主要用在疾病已經持續一段期間、或結束14天隔離檢疫期的人。

衛生部副部長普萊穆拉（Roman Prymula）則表示，他們知道中國這批快篩試劑有錯誤率，但並非衛生專家所稱高達80%，錯誤率只有20%到30%，且快篩試劑檢測不是最終結果，但具參考性，快篩試劑要在症狀出現5到6天後進行檢測。

普萊穆拉指出，與聚合酶連鎖反應（PCR）檢測不同，快篩試劑無法篩檢體內存在病毒的人，只能檢測抗體，檢測呈陰性代表沒有抗體，沒有抗體表示受檢者未受感染或病毒還沒有被檢驗出來。

他也表示，快篩試劑不適合用來檢測已治癒的病例，因檢測結果有時會呈現陽性，且也檢測不出隱匿的病毒，這時就必須再用PCR篩檢。（編輯：林憬屏）1090326