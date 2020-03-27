伊朗武漢肺炎增144死 累計2378死3萬2332確診

（中央社德黑蘭27日綜合外電報導）伊朗今天宣布，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）再添144人不治，使得伊朗死亡病例攀升至2378例；確診數新增2926例，累計3萬2332人染疫。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）在電視轉播的記者會上表示：「過去24小時，伊朗新增2926起確診病例。」

賈漢普爾並說：「這使得伊朗確診數來到至少3萬2332例。」他指出，到目前為止，國內有1萬1133名住院患者已經康復。

伊朗官員日前表示，為防止武漢肺炎疫情擴散，將禁止全國各城市之間的居民往來。

伊朗副總統艾伯特卡（Masoumeh Ebtekar）、第一副總統賈漢吉瑞（Eshaq Jahangiri）、國會國家安全暨外交事務委員會主席左努爾（Mojtaba Zolnour）和衛生部副部長哈利奇（Iraj Harirchi）等高官已相繼染病。

官方媒體2月27日報導，伊朗前駐教廷大使霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi）因染疫喪生；2月21日才當選伊朗國會議員的達斯塔克（Mohammad AliRamazani Dastak），29日也因感染武漢肺炎不治。

此外，哈米尼的顧問團「權宜委員會」委員米爾莫哈瑪迪（Mohammad Mirmohammadi）和外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）的顧問謝柯列斯蘭（Hossein Sheikholeslam）等官員也因染疫喪命。（譯者：吳昇鴻/核稿：張佑之）1090327