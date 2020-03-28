疫情危機處理 德國義大利英國領袖逾7成民眾肯定

（中央社記者胡玉立多倫多27日專電）武漢肺炎疫情重創全球，考驗國家領袖危機處理能力。民調顯示，美國民眾對總統川普處理疫情滿意度僅49%，法國總統馬克宏44%，遠低於德、義、英等國領袖逾70%的滿意度。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19， 俗稱武漢肺炎）疫情在中國延燒數月後，近幾週輪到歐美國家陷入苦戰。加拿大廣播公司（CBC）報導多家民調機構有關各國領導人因應疫情的民眾滿意度調查。

雷德民意測驗機構（Angus Reid Institute）26日公布的民調顯示，近2/3（64%）加拿大人肯定總理杜魯道（Justin Trudeau）近日處理疫情危機的表現。他的民眾滿意度比2週前疫情剛升溫時，高了6個百分點。

與德國、義大利、英國、美國、法國、墨西哥等國家領導人相比，杜魯道64%的滿意度，算是排名中等。

雖然疫情嚴重，但德、義、英三國領袖民眾滿意度都超過7成。美、法、墨三國領袖的民眾滿意度低於5成，川普49%、馬克宏（Emmanuel Macron）44%，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）更低至37%。

民意調查公司「輿觀」（YouGov）22日至24日在美國進行的民調也顯示，49%民眾肯定川普處理當前危機的表現，不滿意者占44%。民眾對川普個人執政平均滿意度在26日達到45%，幾乎是他執政以來的最高水準。

75%德國民眾認為總理梅克爾（Angela Merkel）領導抗疫有方。德國確診病例總數是加拿大10倍以上，但德國檢測數量是全球最多的國家之一。

73%義大利人對總理孔蒂（Giuseppe Conte）因應疫情危機的表現，持正面看法。儘管義大利是全球受災最嚴重國家之一。

70%英國民眾認為首相強生（Boris Johnson）處理英國疫情得宜。強生才於27日確診武漢肺炎。YouGov民調是在23及24日進行。

馬克宏因應疫情危機的表現，一開始曾獲57%民眾肯定。但隨著疫情蔓延，民眾滿意度逐漸下降。民調機構Elabe發現，現在只有44%的法國人認為馬克宏政府處理得當，不滿意者達56%。

至於墨西哥，由於總統羅培茲歐布拉多淡化疫情嚴重性，同意民眾持續集會，當地「改革日報」（Reforma）民意調查發現，只有37%墨西哥人肯定他處理疫情的表現。（編輯：林憬屏）1090328