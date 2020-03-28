更多編輯台推薦新聞：
台灣抗疫有成 日媒：鋼鐵部長陳時中超高人氣
國際

台灣抗疫有成 日媒：鋼鐵部長陳時中超高人氣

圖輯／武漢肺炎重創觀光 特派直擊各國觀光勝地人潮不再
國際

圖輯／武漢肺炎重創觀光 特派直擊各國觀光勝地人潮不再

正版臉書粉專上線 吳斯懷：虛心接受不同聲音
政治

正版臉書粉專上線 吳斯懷：虛心接受不同聲音

專訪／陳建仁：武漢肺炎快篩試劑 有望3個月內量產
政治

專訪／陳建仁：武漢肺炎快篩試劑 有望3個月內量產

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎／觀光局桃機旅客服務中心員工確診 3同事居家隔離
首頁 / 國際

5分鐘快篩武漢肺炎 亞培藥廠獲FDA授權緊急使用

最新更新：2020/03/28 14:48

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國亞培藥廠（Abbott Laboratories）今天表示，已推出可攜式檢測工具，可在短短5分鐘內驗出是否感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。

法新社報導，亞培藥廠說，美國食品暨藥物管理局（FDA）緊急授權亞培開始生產檢測套組，最早可在下週提供給醫療保健供應商，預計每天可供應5萬套。

亞培藥廠在新聞稿中提到，檢測套組大概跟小型烤麵包機一樣大，使用的是分子技術，也能在13分鐘內驗出是否為陰性。

然而，有線電視新聞網（CNN）報導，用來採集患者樣本的重要用具，像是口罩與棉花棒等面臨短缺，可能衝擊檢測量能。

亞培總裁兼營運長福特（Robert Ford）說：「COVID-19將遭受多方打擊，可攜式分子檢測工具可在幾分鐘內驗出結果，對抗病毒所需的廣泛診斷方法，現在又多了一個新選項。」

福特說，檢測工具的體積很小，代表在疫區採檢疑似病患時，可在傳統的醫院四面牆空間外檢測，亞培正在與FDA合作，將檢測工具送到疫情中心。

亞培表示，這套檢測工具尚未獲得FDA通過或批准，僅獲授權可供獲批准的實驗室與醫療保健供應商緊急使用。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1090328

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報