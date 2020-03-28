5分鐘快篩武漢肺炎 亞培藥廠獲FDA授權緊急使用

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國亞培藥廠（Abbott Laboratories）今天表示，已推出可攜式檢測工具，可在短短5分鐘內驗出是否感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。

法新社報導，亞培藥廠說，美國食品暨藥物管理局（FDA）緊急授權亞培開始生產檢測套組，最早可在下週提供給醫療保健供應商，預計每天可供應5萬套。

亞培藥廠在新聞稿中提到，檢測套組大概跟小型烤麵包機一樣大，使用的是分子技術，也能在13分鐘內驗出是否為陰性。

然而，有線電視新聞網（CNN）報導，用來採集患者樣本的重要用具，像是口罩與棉花棒等面臨短缺，可能衝擊檢測量能。

亞培總裁兼營運長福特（Robert Ford）說：「COVID-19將遭受多方打擊，可攜式分子檢測工具可在幾分鐘內驗出結果，對抗病毒所需的廣泛診斷方法，現在又多了一個新選項。」

福特說，檢測工具的體積很小，代表在疫區採檢疑似病患時，可在傳統的醫院四面牆空間外檢測，亞培正在與FDA合作，將檢測工具送到疫情中心。

亞培表示，這套檢測工具尚未獲得FDA通過或批准，僅獲授權可供獲批准的實驗室與醫療保健供應商緊急使用。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1090328