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泰國新增109例武漢肺炎確診 累計1245例

最新更新：2020/03/28 17:01

（中央社記者呂欣憓曼谷28日專電）泰國今天新增109起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，累積達到1245例。今天並新增1起死亡病例，累計死亡病例6起。

泰國公共衛生部今天宣布新增109起確診病例，主要分為兩類型，第一個類型是和之前的確診案例相關，包括參加泰拳館活動10人、到訪過娛樂場所8人、和確診病例接觸過的有21人。

第二個類型是和國外相關或是工作因素，包括從國外回來8人、在擁擠的地方上班或是跟外國人接觸7人、醫護人員2人。此外還有53人的感染源待追查。

公共衛生部發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）指出，1245例分布在57個府，其中1032例是泰國人。他並表示，新增的死亡病例是一個55歲患有糖尿病的女子。

泰國從3月26日凌晨到4月30日進入緊急狀態，陸海空的邊境口岸除了泰國人、各國外交官、國際貨運運輸業者以及有泰國工作證的外國人之外，均禁止外國人入境。

儘管泰國政府暫時沒有宣布宵禁，也沒有禁止民眾出門，不過軍方呼籲民眾本週末非必要不要出門，減少人群流動，如果未來疫情持續發燒，不排除宵禁，甚至禁止民眾白天出門。

截至今天為止，泰國累積確診病例數1245人，其中死亡6人、100人康復出院、1139人住院治療中。（編輯：周永捷）1090328

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