全球確診逾60萬人 世衛將啟動4種藥物臨床試驗

（中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電）全球武漢肺炎確診人數突破60萬，世衛組織秘書長譚德塞27日表示，預估疫苗研發投入還需12至18個月，但不久後將有一項歷史性臨床試驗，將比較4種不同藥物及其組合的安全性和療效。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）今天的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球疫情地圖統計，全球確診人數突破60萬，歐美疫情嚴峻、美國達10萬4000人、義大利8萬6000人、西班牙6萬5000人。

全球關注藥物研發進度，世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾在2月20日時表示，正等待2項藥物療法的臨床試驗結果，預計再3週會有初步結果；當時說明一種是將2項治療愛滋病的藥物「洛匹那韋」（Lopinavir）及「利托那韋」（Ritonavir）結合在一起，另一種是測試名為瑞德西韋（Remdesivir）的抗病毒藥物。

而近期美國總統川普曾表示，相信抗瘧疾藥羥氯奎寧（hydroxychloroquine）加上抗生素Z-Pak（學名阿奇黴素azithromycin）有望壓制疫情，導致全球多國出現羥氯奎寧需求增加現象。

譚德塞3月18日曾提到世衛正與許多國家合作大型國際研究，希望透過實驗數據證明哪種治療方法最有效，並命名此項研究為「團結試驗」。

他3月27日在記者會進一步表示，目前距離疫苗研究投入還很遠，至少需要12至18個月時間，但透露挪威和西班牙已有一批患者不久後將加入「團結試驗」，臨床測試比較4種不同藥物或藥物組合的安全性和療效。

譚德塞並沒有說明是哪4種藥物，但稱這是一項歷史性的試驗，將大大縮短為獲得藥物療效的可靠證據所需時間。

不過，他也呼籲個人和國家不要使用未證明對治療病毒有效的療法。強調「必須基於證據，沒有捷徑」，醫學史上不乏存在理論上有效，但實際對人體無效作用甚至有害的療法例子。

他舉出，在最近的伊波拉疫情中，臨床試驗時發現一些原被認為有效的藥物，不如其他藥物有效。（編輯：高照芬）1090328