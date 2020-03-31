澳洲中資醫院裁員減薪 歸咎抗疫影響營收

（中央社記者丘德真雪梨31日專電）隨著澳洲政府下令全面禁止所有非緊急手術，以便釋出醫療資源用作抗疫，有中資醫療機構卻指大批手術取消導致獲利減少，於是大舉裁員及減薪。

據衛報（The Guardian）報導，澳洲第三大私立醫療集團「澳洲醫療照護」（Healthe Care, Australia）26日向員工表示，由於聯邦政府下令醫療機構取消所有非緊急手術（elective surgery），以便釋出醫療資源對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情；因此集團內將有大批員工，在長達至少4個星期的期間，會被減至半薪。

據「澳洲醫療照護」網站，集團母公司是總部設於新加坡的「綠葉醫療集團」（Luye Medical Group）；而綠葉醫療集團的母公司則是由中國山東省富商劉殿波創立並擔任董事會主席、於香港上市的「綠葉製藥」。

據澳洲金融評論報（Australian Financial Review）於2015年12月6日報導，當時綠葉醫療集團以澳幣9億3800萬元（以當時匯價計約新台幣250億元）併購「澳洲醫療照護」。

澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）網站報導指出，「澳洲醫療照護」旗下有34間醫療及療養院，其中7成營收（revenue）是來自非緊急手術。

第九頻道報導指出，目前遭遇財務困難的「澳洲醫療照護」已經裁員800人，集團旗下醫療機構好幾千張病床將如何處理，現在已成疑問。

在全澳洲的醫療體系當中，「澳洲醫療照護」是第一個因為疫情關係，而傳出大規模裁員減薪消息的私立醫療集團。

據香港交易所公報數據顯示，「綠葉製藥」（2186）股價自從今年最高點1月17日收盤每股6.23港元，已下跌至今天收盤每股3.78港元。

中央社今天稍早聯絡「澳洲醫療照護」，詢問裁員減薪是否和「綠葉製藥」近日股價下跌有關。但至截稿為止，尚未收到回覆。（編輯：馮昭）1090331