日本大學生旅歐返國3人染疫 波及多處39例確診

（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本京都產業大學4名學生3月14日去歐洲5國畢業旅行返國，其中3人回家後確診武漢肺炎。這3人返國後曾各自參加聚會造成2019冠狀病毒擴散，已導致11府縣39例確診。

日本放送協會（NHK）報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球蔓延，日本京都產業大學4名學生去西班牙、法國等歐洲5國畢業旅行於3月14日返回日本。時間剛好落在日本政府要求從歐洲等地返國後要居家隔離2週的措施發布前。

這4人回國後有3人分別回到位於愛媛縣、石川縣、京都市的家，接受病毒篩檢後得知確診武漢肺炎。

其中，住愛媛縣的學生在發病前的3月21日參加在東京市內一場31人出席的社團歡送會，除了這位學生外，目前已知這場聚會有14人確診。歡送會先在餐館舉行第1、2攤的聚餐後，第3攤去唱卡拉OK，參加者當中多人後來確診。

住愛媛縣的學生與在石川縣確診的學生再於3月22日出席一項17人參加的社團交流會，這場聚會後來已知有2人確診。

住京都市的學生19日參加另一場歡送會，結果這場歡送會已知有3人確診。其他確診的京都產業大學學生則是參加在和歌山縣舉行的研討會，一些參與這場研討會的德島縣大學生後來確診。

30日晚上，京都府宣布，京都府井手町公所的3名年紀在20多至30多歲的男職員確診武漢肺炎。這3人於3月23日出席一場在井手町舉辦的交流會，會中有一名京都產業大學確診武漢肺炎的學生參加。

報導指出，當時大學生正放春假，各自返鄉探親，到處走的結果擴大了疫情。京都府政府認為有這麼多人確診，很可能就是群聚感染。

目前已知以京都產業大學學生為主的相關群聚感染疫情，造成京都府、和歌山縣、滋賀縣、石川縣、富山縣、岡山縣、愛媛縣、香川縣、德島縣、兵庫縣及大阪府，共11府縣39人確診。（編輯：韋樞）1090401