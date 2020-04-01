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土庫曼禁提起冠狀病毒 連戴口罩也可能被捕

最新更新：2020/04/01 18:16

（中央社土庫曼阿什加巴特1日綜合外電報導）武漢肺炎疫情延燒，中亞國家土庫曼宣稱境內零確診，但當地民眾若說到「冠狀病毒」，或單單只是戴上口罩，都有可能被逮捕。

美國「全國公共電台」（NPR）報導，根據總部設在法國首都巴黎的無國界記者組織（Reporters Without Borders），之所以說「冠狀病毒」就可能被捕，是因為土庫曼政府已禁止使用這個字。

土庫曼強人總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）自2006年以來領導政府。別爾德穆哈梅多夫曾擔任牙醫，擅長饒舌歌曲。

無國界記者組織引述獨立媒體「土庫曼紀事報」（Chronicles of Turkmenistan）報導稱，別爾德穆哈梅多夫政府已禁止國營媒體使用冠狀病毒字眼，並下令在醫院、學校和工作場所分發的健康手冊，拿掉冠狀病毒這個字。

「自由歐洲電台/自由電台」（Radio Free Europe/Radio Liberty）駐土庫曼首都阿什加巴特（Ashgabat）特派記者報導，土庫曼便衣警察也逮捕戴口罩的人，以及公然討論疫情大流行的民眾。

無國界記者組織東歐和中亞事務負責人卡佛利亞（Jeanne Cavelier）發表聲明說：「如此拒絕接受資訊的行為，不僅將土庫曼民眾置於最大風險之中，也強化了總統別爾德穆哈梅多夫實施的威權主義。」

「我們敦促國際社會做出回應，並譴責他（別爾德穆哈梅多夫）蓄意侵犯人權。」

土庫曼南方鄰國伊朗是全球受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊最嚴重的國家之一。中亞其他國家也已通報數百起確診病例。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090401

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