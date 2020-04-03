才以國防生產法下令生產口罩 川普推文砲轟3M

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普稍早宣布援引國防生產法（Defense Production Act）要求3M公司（3M Co）生產口罩，但今天晚間卻推文抨擊3M。

川普在推特上說：「當看到3M戴上面具的所作所為後，我們今天重重抨擊了他們。『國防生產法』一直都在，政府內部許多人對3M的作為感到震驚，3M將為此付出巨大代價。」

路透社報導，川普今天稍早在白宮武漢肺炎疫情簡報會上表示，他已依據國防生產法簽署命令，要求3M生產口罩。他說：「希望他們能做到他們應該要做的事。」

總部位於明尼蘇達州聖保羅（St. Paul）的3M尚未針對記者提問做出回應。3M旗下品牌除了Scotch、Post-it和Nexcare等辦公室用品和個人護理用品外，還包括供專業人員使用的醫療產品。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）在簡報會上表示：「我們想要確認3M在全球各地生產的商品，是否有足夠的數量回到美國所需之處，在這方面有些歧見待解決。」

3M和其他公司生產的N95口罩，在治療武漢肺炎患者的醫護人員之間供不應求。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）預計將在接下來幾天內發布規範，可能會要求美國民眾外出時配戴口罩。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1090403