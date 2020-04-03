新加坡學校8日起居家學習　李顯龍籲待在家中

（中央社記者黃自強新加坡3日專電）武漢肺炎疫情加劇，新加坡總理李顯龍今天宣布啟動居家學習，所有學校與高等學府從8日起實施居家學習，呼籲民眾儘可能待在家中，並將暫時關閉提供非必要性服務的商店。

新加坡今天新增65起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例，確診累計總數達1114例。

李顯龍今天下午再透過臉書、電視與廣播媒體直播指出，新加坡人要盡可能待在家中，避免與家人以外的人士接觸，包括避免拜訪未同住的親戚，任何聚會應只限於家庭成員。

李顯龍指出，所有學校與高等學府從8日起全面實施居家學習，並關閉所有學前教育與學生托管中心，但有關當局會為無法安排照料的父母提供協助。

李顯龍表示，目前情況受到控制，「但我擔心，如果這種趨勢持續下去，我們遲早會面臨病例大幅度增加的風險。因此，我們決定暫時採取更嚴格的措施，儘量減少人與人之間的接觸，防止病毒擴散。這些措施將為期一個月。」

他說，新加坡將暫時關閉提供非必要性服務的商店，但諸如巴剎（傳統市場）、超市、小販中心、餐館和公共交通等基本服務仍照常營業，民眾仍可以購買到日常生活用品、蔬菜與肉類等，也可以向攤主購買食物回家享用。

他也在臉書中說，新加坡因應疫情爆發，始終按部就班並冷靜面對，不僅預作安排，也依實際情況調整因應措施。

除了說明新加坡食品供應充足，足供民眾購買生活所需之外，李顯龍也呼籲在這段極具挑戰期間要保持冷靜與團結。

新加坡超市今天下午再出現民眾搶購潮，購買量大幅增加，職總平價合作社總裁謝健平強調，不論發生何事，超市仍會照常營運，不會停止營業。

另外，網路傳言李顯龍確診感染武漢肺炎，新加坡中央醫院也澄清是假新聞。

新加坡從疫情爆發以來主要從減少境外移入、及早診斷和隔離病例，以及加強社會責任與個人衛生習慣等3大層面，防範武漢肺炎疫情散播。（編輯：林憬屏）1090403