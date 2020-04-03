更多編輯台推薦新聞：
紐約醫療物資不足 醫護怒吼：士兵沒槍不上陣 為何我們得上工
國際

紐約醫療物資不足 醫護怒吼：士兵沒槍不上陣 為何我們得上工

最初50天關鍵防疫決定 台灣經驗登美國知名期刊
生活

最初50天關鍵防疫決定 台灣經驗登美國知名期刊

曾進和平醫院抗煞 17年後搖身指揮官築起防疫堡壘
政治

曾進和平醫院抗煞 17年後搖身指揮官築起防疫堡壘

武漢肺炎全球最新情報 4/3
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/3

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

武漢肺炎伊朗增134死 累計3294死5萬3183例確診

最新更新：2020/04/03 19:36

（中央社德黑蘭3日綜合外電報導）伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）表示，伊朗今天新增134起武漢肺炎死亡病例，使全國病患死亡人數攀升至3294人，確診病例數目前來到5萬3183例。

路透社報導，賈漢普爾在國家電視台表示，另有4035名病患「在觀察中」，也許意指這些人的情況危急。

他並說，目前有1萬7935名患者已經康復。伊朗是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情最嚴重的中東國家。

伊朗國營電視台日前報導，國會議長拉里加尼（Ali Larijani）武漢肺炎確診，成為伊朗最新一位染疫民選官員。

報導指出，62歲的拉里加尼在出現症狀後接受冠狀病毒檢測，結果呈陽性。

伊朗先前有兩位副總統賈漢吉瑞（Eshaq Jahangiri）、艾伯特卡（Masoumeh Ebtekar）以及衛生部副部長哈利奇（Iraj Harirchi）等高官染疫。

前駐教廷大使霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi）、最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問團「權宜委員會」委員米爾莫哈瑪迪（Mohammad Mirmohammadi）等官員更因而病故。（譯者：吳昇鴻/核稿：張佑之）1090403

延伸閱讀
伊朗國會議長確診 政府高層再添病例伊朗武漢肺炎疫情再添138人不治 死亡破3000例規避制裁機制首啟用 英法德出口醫療物資到伊朗

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報