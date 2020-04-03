武漢肺炎伊朗增134死 累計3294死5萬3183例確診

（中央社德黑蘭3日綜合外電報導）伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）表示，伊朗今天新增134起武漢肺炎死亡病例，使全國病患死亡人數攀升至3294人，確診病例數目前來到5萬3183例。

路透社報導，賈漢普爾在國家電視台表示，另有4035名病患「在觀察中」，也許意指這些人的情況危急。

他並說，目前有1萬7935名患者已經康復。伊朗是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情最嚴重的中東國家。

伊朗國營電視台日前報導，國會議長拉里加尼（Ali Larijani）武漢肺炎確診，成為伊朗最新一位染疫民選官員。

報導指出，62歲的拉里加尼在出現症狀後接受冠狀病毒檢測，結果呈陽性。

伊朗先前有兩位副總統賈漢吉瑞（Eshaq Jahangiri）、艾伯特卡（Masoumeh Ebtekar）以及衛生部副部長哈利奇（Iraj Harirchi）等高官染疫。

前駐教廷大使霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi）、最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問團「權宜委員會」委員米爾莫哈瑪迪（Mohammad Mirmohammadi）等官員更因而病故。（譯者：吳昇鴻/核稿：張佑之）1090403