武漢肺炎死者暴增 紐約火葬場24小時營業

（中央社紐約4日綜合外電報導）美國武漢肺炎疫情延燒，死亡人數攀升，使殯葬業者不堪負荷。為處理大量病患遺體，紐約當局取消相關規範，讓當地火葬場24小時營業，每週工作7天，效期持續到6月。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，紐約火葬場原先每日工作約10小時，但部分業者表示，為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），他們已改為每日上班16個小時，處理的遺體數量是平時的2倍甚至3倍。許多業者還說，預約已排到一週以上。

紐約火葬場業者綠林墓園（Green-Wood Cemetery）總裁莫蘭（Richard Moylan）說：「希望大家都能為了公眾利益，呼籲死者家屬不要選用木製棺材，如果所有人都用紙板箱當棺木更好。」

業者說，以纖維板或輕木製成，且表層蓋上布料的棺木，比木製棺材燃燒得更快，方便業者處理遺體。

美國聯邦與地方機構已出動約130輛冷凍貨櫃車至紐約各地醫院，作為臨時停屍間。疫情期間，紐約州規定，目前僅限少數死者近親聚在殯儀館，且部分火葬場不允許家屬在現場進行追悼儀式。

紐約當局取消相關規範，讓當地火葬場能24小時營運。紐約聖邁可墓園（St. Michael's Cemetery）眾生火葬場（All Souls Crematory）幾週前，每天大約會安排8場火化，現在每天最多有24場。

聖邁可墓園總經理華納（Dennis Warner）說，目前約半數火化遺體都是武漢肺炎相關死者。火葬場業者表示，即使有必要數量的人力，也沒辦法處理更多遺體，更何況目前他們人手不足，因必須讓一些員工待在家裡避免他人染疫，且部分火化爐需要時間休息。

芬克里夫墓園（Ferncliff Cemetery）副總塔西（Phil Tassi）說，火葬場通常每天處理12具遺體，但本週有一天卻收到38具。（譯者：李宛諭/核稿：陳昱婷）1090404