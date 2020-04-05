日本因應疫情 將儲備200萬人份法匹拉韋

（中央社東京5日綜合外電報導）日本政府因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情將祭出緊急經濟對策，目前已知對作為治療藥物備受期待的流感藥物法匹拉韋，日本政府將以儲備200萬人份作為目標。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府緊急經濟對策草案目前大致明朗，將在與執政黨協調後，預計7日定案。

對作為治療2019冠狀病毒疾病藥物備受期待的流感藥物法匹拉韋（Favipiravir，商品名：Avigan），日本政府將以儲備200萬人份為目標；為協助育兒家庭，針對領取兒童津貼的家戶，將追加給付每位兒童一萬日圓（約新台幣2700元）津貼。

根據這份緊急經濟對策草案，日本經濟受到這波疫情衝擊可說面臨「國難」的嚴峻狀況，日本政府將相關作為分為疫情平息前的「緊急支援階段」，及疫情平息後的「V型復甦階段」。

整份草案包括將採取「醫療體系整備及治療藥物研發」、「維持就業及企業發展」等5大重點措施。

有關治療藥物研發，目前被期待能發揮治療效果的法匹拉韋，以在本年度內儲備200萬人份作為目標。

給予部分家戶每戶30萬日圓現金給付部分，為了早日讓這些家戶取得，將採取個別申請方式，這筆現金給付不用課稅。

至於哪些家戶是現金給付對象，日本政府正在商議幾個方案，包括家戶月收入比疫情發生前來得少，減少幅度達到不用課住民稅的家戶水準。

在疫情平息後，為了協助觀光業及活動業者等，將實施給予消費者折扣及優惠券等相關活動。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090405