武漢肺炎防疫超前部署 土耳其媒體專文讚台灣

（中央社記者何宏儒安卡拉6日專電）土耳其媒體昨天刊登專文介紹台灣各項武漢肺炎防疫措施，稱讚超前部署等作為值得各國參考學習，並強調美國、日本等國堅定表達支持台灣參與世界衛生組織的立場。

土耳其新聞網站T24於5日刊登題為「積極對抗武漢肺炎的政府典範：台灣」專文，內容指出，儘管台灣與病毒發源地中國距離相當近，且在中國定居工作的近85萬台灣人經常往返兩岸，但俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在台灣的確診及死亡數相當低，是少數受到低程度影響的國家之一。

T24為土耳其具影響力傳媒，逾143萬人追蹤其推特帳號，其中包括土耳其各界菁英。

這篇專文先介紹台灣人口約2400萬，土地面積略較比利時大，以出口為導向的經濟規模排名全球第21，以購買力平價計算的人均所得5萬500美元，78.2%人口城居。根據2014年的統計資料，台灣男性識字率99.7%，女性識字率97.3%。台灣的總統是女性，副總統具流行病學專家的背景。

專文提到，台灣是對武漢病毒最快採取相關措施的國家。武漢肺炎於2019年12月爆發後，當其他國家，甚至世界衛生組織（WHO）都對疫情抱持觀望心態時，台灣於今年1月初就懷疑病毒有人傳人風險，率先要求從中國、東南亞國家及區域內抵達的旅客必須開始居家檢疫，並建議其公民倘非必要應避免前往相關國家。

文章詳細介紹台灣政府實施的諸多防疫措施，以及對受到疫情影響的產業所提補助方案。專文指出：「台灣是全球健保制度最好的國家之一，除台灣人民以外，所有在台有居留證的外國人士（含外國學生）均被納入全民健保體系內。檢測武漢肺炎所需費用由健保負擔。」

台灣平均每10萬人有61台呼吸器。相較之下，德國、英國、義大利的這個數字分別為24台、12台、5台。為避免囤積哄抬，台灣政府禁止口罩生產商自行銷售，改由政府配送到各藥局，由個人憑健保卡申購每週規定可購買的數量。就連使用過的口罩也有規範：自3月29日起亂丟口罩者最重可罰200美元（約新台幣6000元）。

這篇專文指出：「然而也許最重要的是，期待全球疫情可以凌駕於全球政治之上。國際法上由於中國的否決權，使得台灣不被視為獨立國家，也因此無法成為世界衛生組織的會員國。但是，目前美國及日本均已表達支持台灣以『觀察員』身分參與世界衛生組織。」

全球意識到共同防疫的必要，尤其在資訊分享的關鍵時刻，台灣的衛生福利部及外交部對於與全世界的國家聯繫保持開放態度，並持續分享相關進展。文章強調，美國及日本都決定與台灣共同攜手防疫，澳洲也正與台灣就醫療物資進行合作。（編輯：陳永昌）1090406