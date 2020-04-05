芭芭拉史翠珊讚防疫 蔡總統轉推：台灣樂意分享經驗

美國藝人芭芭拉史翠珊（左）5日在推特高度肯定台灣防疫成績，總統蔡英文（右）隨後也轉推這則推文並說，台灣相當樂意與世界各地的朋友分享經驗。（左圖取自facebook.com/barbrastreisand；右圖為中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北5日電）美國藝人芭芭拉史翠珊今天在推特上高度肯定台灣防疫成績，總統蔡英文隨後也轉推這則推文並說，台灣相當樂意與世界各地的朋友分享經驗，文末並標記「台灣能夠幫忙」（#TaiwanCanHelp）。

台灣在這次2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）防疫成績有目共睹，連高齡78歲的美國老牌藝人芭芭拉史翠珊，今天都在推特上給予高度肯定。

芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）推文寫道：「儘管距離中國大陸僅約100英里，還與武漢間有例行直航班機，但台灣已成功挺過冠狀病毒大流行最嚴峻的時刻。台灣到目前僅有5例病死和不到350例的確診，大多數學校與商家都還正常運作。」

蔡總統也透過推特轉推芭芭拉史翠珊的推文並回應指出，世界上最獨特聲音之一聲援台灣防疫措施，令人非常振奮；台灣相當樂意與世界各地朋友分享經驗，蔡總統文末並標記「台灣能夠幫忙」（#TaiwanCanHelp）。

芭芭拉史翠珊是美國歌手及影星，1969年以「妙女郎」（Funny Girl）獲奧斯卡最佳女主角獎。2015年獲當時美國總統歐巴馬總統頒發象徵美國平民最高榮譽的總統自由勳章。（編輯：蘇龍麒）1090405