病毒如火花攻進加州 專家：有必要暫停旅行

（中央社記者周世惠舊金山5日專電）加州大學舊金山分校台裔美籍醫師邱華彥領導的研究團隊發現，美國早期武漢肺炎病例一半以上都有旅遊史，如果未來病毒持續越境，暫停不必要的國內外旅行可能是必要的。

根據加州大學舊金山分校（UCSF）醫學院醫師邱華彥（Charles Chiu）領導的團隊研究，從2月3日到3月15日之間、29位感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的北加州個案中，發現有8種不同的病毒譜系，顯示疫情在美國發生之初，病原體已經悄悄地進入社區，現在一定有更多。

截至目前，加州有超過1.1萬起確診病例，並有250位加州人死亡。

邱華彥今天告訴總部設在加州北部聖荷西（San Jose）的「信使新聞」（The Mercury News），病毒有如火花從不同的來源進入加州，造成了多次野火。

邱華彥出生於密蘇里州（Missouri），他的父母來自台灣。48歲的邱華彥是世界級的感染疾病專家，也是13歲與11歲男孩的父親。

邱華彥目前是加大舊金山分校艾波特病毒診斷和發現中心（UCSF-Abbott Viral Diagnostics and Discovery Center）主任，他的研究室是首批對H1N1流感病毒株進行測序的實驗室之一，此病毒與1918年「西班牙流感」大流行有關。

研究人員把29個北加州病例中相近的病毒聚在一起，發現感染者在現實世界彼此有交疊，且超過50%染疫的個案都有旅行史。報告提到，人們從四面八方、透過國際與州際間旅行，讓病毒藉由船隻、飛機和汽車傳播出去。

研究人員並發現，至尊公主號（Grand Princess）郵輪上有9名乘客與華盛頓州在1月19日通報的美國第一起武漢肺炎病例，擁有相近的病毒DNA序列。

邱華彥領導的這個研究團隊有23人，橫跨美國多所大學、地方政府部門和疾病管制暨預防中心（CDC），並已擴大到深度研究矽谷聖克拉拉郡（Santa Clara County）前120個早期案例之間的關聯性。

研究並點出一個重要的關鍵，旅行禁令對於病毒尚未落地生根的地方能發揮保護作用，不過需要考量隨之而來對經濟和社會的巨大影響。

邱華彥說，飛機仍然航行，「移動的人數眾多」，不可能篩檢所有飛來飛去的乘客，如果持續有零星的火花爆出，沒有什麼其他好方法可以消滅疫情。

舊金山當地從3月17日開始執行「居家避難」的防疫措施到5月初。報告指出，預期未來幾個月仍會有新的公衛政策，如果病毒持續越境，「為了避免更多新案例，可能必須暫停不必要的國內外長途旅行」。（編輯：韋樞）1090406