協助抗疫 特斯拉展示將供應醫院呼吸器原型[影]

影片來源：Tesla

（中央社紐約5日綜合外電報導）美國電動車廠特斯拉（Tesla）工程師今天晚間在YouTube頻道發布影片，展示一款將供應醫院的人工呼吸器原型。目前全美各地醫院都無法負荷武漢肺炎患者，並面臨設備短缺問題。

一名工程師說，這種呼吸器的設計非常依賴特斯拉汽車零件，這也使得公司能重新安排現有庫存、迅速生產這種裝置。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）兩週前表示，計畫重開紐約工廠生產呼吸器。

影像中沒有具體說明製作呼吸器的時間表。

工程師說：「還有很多工作要做，但我們正在盡最大的努力。」

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情肆虐，全球政府都呼籲汽車製造商和航太公司，幫助取得或製造呼吸器及其他醫療設備。

福特汽車公司（Ford Motor Co）在3月30日表示，將與奇異公司（General Electric）的醫療設備部門合作，在未來的100天內於密西根州（Michigan）的一家工廠生產5萬台呼吸器，之後每個月可以按照需要生產3萬台。

馬斯克在3月31日說，計劃在特斯拉汽車供貨的區域，免費提供經美國食品暨藥物管理局（FDA）批准的呼吸器給醫院。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1090406