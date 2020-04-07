安納杜魯新聞社百週年社慶 駐土耳其代表致賀

（中央社記者何宏儒安卡拉6日專電）駐土耳其代表鄭泰祥致函祝賀安納杜魯新聞社成立100週年，強調它「促進兩國社會了解彼此」。中央通訊社社長張瑞昌也致賀函，強調歷史性的挑戰下，更凸顯新聞工作的重要。

土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）於1920年4月6日成立安納杜魯新聞社（Anadolu Agency），藉以向世界報導土耳其獨立戰爭的實況。

安納杜魯新聞社於6日慶祝成立100週年。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）6日晚間指出，安納杜魯新聞社見證了國家爭取獨立、建國和成長發展的歷程，「欣見國家通訊社拓展其活動面向，在新聞工作上展現國際合作實力」。

駐土耳其代表鄭泰祥在致安納杜魯新聞社社長卡贊吉（Senol Kazanci）的賀函中指出，比土耳其共和國更早成立的安納杜魯新聞社「過去100年記錄了共和國發展歷程的每一個階段，跟隨土耳其的成長腳步」。

他強調，安納杜魯新聞社將繼續用新聞報導來讓全世界聽見土耳其，並且幫助沒有受到世人關注的族群發聲。鄭泰祥說：「我堅信，安納杜魯新聞社不會就此停步。」

鄭泰祥表示，過去數年以來，台灣和土耳其在諸多領域形成夥伴關係，其中在新聞方面的合作是不可或缺的一環。

他提到，台灣的中央通訊社和安納杜魯新聞社於2016年在台北簽署備忘錄，兩家通訊社進行諸多合作，「幫助台灣和土耳其社會在各方面更了解彼此，促成雙邊關係在文化、旅遊和貿易上顯著提升」。

中央社社長張瑞昌也致函卡贊吉，祝賀安納杜魯新聞社百週年社慶。

張瑞昌指出，全球新聞機構面臨營運挑戰，而且世人正在對抗致命病毒這個隱形敵人，「不過您或許會同意，這類歷史事件反而會讓我輩記者有更出色表現。也是在這樣的時機之下，新聞工作顯得更加重要」。

安納杜魯新聞社6日在報導中指出，它在100個國家擁有超過3000名員工，目前以13種語言服務全球93國的6000家訂戶。（編輯：周永捷）1090407