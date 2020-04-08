土耳其增3892例 連5天通報創新高累計725死

（中央社記者何宏儒安卡拉7日專電）土耳其今天採檢2萬23例武漢肺炎疑似病例，通報3892例確診，新增病例數已連續5天創新高，並且新增76人不治；累計確診3萬4109例，累計死亡725例。

當局提高對俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）採檢能量，連續3天檢測逾2萬例，確診病例則連續4天破3000例，今天又較昨天大幅攀升744例，已經升溫的疫情有更加嚴峻的趨勢。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）晚間在記者會中指出，境內加護病房占床率維持在62%至63%，單日採檢數下週可望超過3萬例。

土耳其已對20歲以下、65歲以上公民下禁足令。克扎指出，新增病例大體上為20至65歲公民。外傳60歲以下病例出現高死亡率情況，他對此予以駁斥，強調扣除具共病情況的患者後，未滿60歲武漢肺炎患者的死亡率僅10%。

衛生部今晚在網站上公布疫情通報顯示，目前共檢測22萬2868例，累計有1582例康復。另外，「加護病房占床數」和「靠呼吸器維生病患數」分別為1474例、987例。（編輯：陳政一）1090408