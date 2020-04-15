紐約疫情嚴峻 台灣疾管署醫師視訊分享防疫經驗

（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）全球對抗武漢肺炎疫情之際，駐紐約辦事處舉行座談會，邀請衛福部疾管署防疫醫師黃頌恩參加。她表示疫情變化難料，台灣虛心面對當前防疫成果，樂於與各國分享經驗。

駐紐約辦事處美東時間13日與美國外籍記者協會（FPA）合辦視訊座談會，探討台灣如何阻絕2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）。FPA會長威廉斯（Ian Williams）說，台灣也許是當前全球最安全的地方之一。

影片來源：Foreign Press Association (FPA-USA)

黃頌恩向FPA會員表示，台灣從2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情學到經驗，對武漢肺炎早有警覺並採取措施，例如去年12月31日便開始對來自中國湖北省武漢市的班機實施登機檢疫。

此外，台灣經歷SARS疫情後致力強化防疫體系，包括落實院內感染管制，在保護醫護人員、隔離與照顧病患方面做得比SARS期間更好，受隔離者還能申請防疫補助。

黃頌恩指出，這次防疫是長期抗戰，為妥善配置防護物資並確保供應無虞，台灣政府統籌管控，包括限制醫用口罩出口、採取口罩實名制，並號召民間投入閒置機器，提升產能因應需求。

她說，台灣透過「國際衛生條例」（IHR）聯繫窗口向世界衛生組織（WHO）提醒新型冠狀病毒有人傳人風險、通報台灣確診病例等訊息，善盡向國際社會通報疫情的責任，世衛卻無具體回應。病毒隨民眾旅行迅速傳播，透過通報機制相互周知有其重要性。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球197萬人感染武漢肺炎、12.5萬人喪命，美國確診病例逾60萬例、2.5萬人死亡。紐約州為疫情重災區，死亡總數占全美逾4成。

根據中央流行疫情指揮中心，台灣14日未新增武漢肺炎確診個案，為3月9日以來首見。全台確診病例維持393例，其中6人死亡，已有124人解除隔離。

威廉斯說，台灣地理上鄰近中國，兩地往返航班頻密，位於新型冠狀病毒高風險中心。台灣防疫成效可歸功於強大製造業支援供應口罩等防護物資、實施全民健保制度、以科學態度而非政治考量主導因應。（編輯：高照芬）1090415