廣州檢出非裔111人染疫 否認防疫有種族歧視

（中央社台北15日電）陸媒報導，截至4月13日，中國大陸廣州市已檢測出111名非裔人士武漢肺炎病毒核酸呈陽性。有關官員強調，廣州對非裔人士的隔離與檢測，沒有任何的種族或民族歧視。

新華社報導，截至4月13日，廣州檢測出111名非裔人士武漢肺炎病毒核酸呈陽性，其中19人為境外移入確診病例。

廣州副市長陳志英表示，這111名非裔人士包括了無症狀感染者，目前都在進行治療。他說，從4月4日起，廣州已對當地4553名非洲裔人士進行病毒核酸檢測。

報導引述廣州市衛生健康委員會主任唐小平表示，在主動篩查的基礎上，及時發現病例，是確保在廣州的非洲人民生命健康安全的重要措施。

廣州市公安局副局長陳永球強調，在近期的防疫工作中，廣州對非洲裔人士的隔離和核酸檢測措施，完全沿用了此前對中國公民和外籍人士的統一措施，「我們對隔離期間的非洲籍人士提供了同樣的指定酒店和工作人員，沒有任何的種族或民族歧視」。

據廣州衛健委通報，4月13日新增26例無症狀感染者，其中3例為境外移入，23例為移入病例密切接觸者排查和高風險國家在穗人員大排查中發現。在這23名無症狀感染者中，20人為非洲國家籍、2人為美國籍、1人為烏克蘭籍。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090415