齋戒月將開始 印尼國家清真寺配合防疫

印尼9成人口是穆斯林，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）衝擊底層民眾生活，20日在雅加達的市中心，有好心人開車沿路送便當給貧苦民眾，實踐伊斯蘭的分享與奉獻精神。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月20日

（中央社記者石秀娟雅加達20日專電）伊斯蘭齋戒月即將開始，受武漢肺炎疫情影響，印尼國家清真寺取消例行的各種集體祈禱，穆斯林須在齋戒月履行的奉獻義務改線上辦理，募集的捐款將逐戶分給貧苦民眾。

印尼今天通報2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例新增185例，累計達6760例，死亡人數新增8人，總計590人不治，另新增61人康復，共有747人康復。印尼目前已檢測4萬3749人。

齋戒月是伊斯蘭曆的9月，也是伊斯蘭教最神聖的一個月，因為穆斯林相信，真主阿拉在公元610年9月首度將可蘭經（Quran）揭示給先知穆罕默德（Muhammad）。齋戒月始於9月的新月出現時。

印尼宗教部將於23日舉行視訊會議，討論當天觀測9月新月的結果，以決定伊斯蘭曆第1441年的齋戒月（Ramadan）何時開始。

印尼國家清真寺、伊斯蒂柯拉清真寺（Masjid Istiqlal）資訊中心主任阿布（Abu Hurairah）19日接受印尼時代報（Tempo）訪問表示，有15項往年齋戒月舉行的活動將因疫情而停辦，包括齋戒月的夜間祈禱（tarawih）、傍晚提供穆斯林共享的開齋飯、以及開齋節（Idul Fitri）前的集體禱告等。

伊斯蘭教重視分享，穆斯林有義務在齋戒月奉獻（Zakat al-Fitr），行有餘力的成人必須幫助貧困者。基於同樣精神，清真寺會在傍晚的開齋時分，提供免費開齋餐盒供穆斯林享用，街頭也會有民眾主動奉獻開齋飯。

阿布說，伊斯蒂柯拉清真寺與印尼國家奉獻管理機構（Baznas）今年規劃讓穆斯林以線上捐款的方式履行奉獻義務，捐款的成果將逐戶分送到貧困民眾家裡，以符合減少人與人接觸的防疫原則。

印尼人口約2億6700萬人，約9成是穆斯林。印尼的檢測人數仍是最低的幾國之一，每百萬人僅有167人受檢。（編輯：郭中翰）1090420