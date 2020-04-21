不滿亞馬遜防疫保護不足 美數百員工罷工抗議

（中央社西雅圖21日綜合外電報導）美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）300多名倉儲員工因不滿公司對武漢肺炎的防疫措施不足，讓他們身處不安全的工作環境，因此將從今天起罷工抗議，以要求亞馬遜提供更好的保護。

勞權團體組織「雅典娜聯盟」（Athena Coalition）昨天發布聲明表示，這將是亞馬遜員工「迄今最大規模集體行動」。因員工認為，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發，亞馬遜卻未能適當保護員工和大眾健康，因此「不滿情緒與日俱增」。

亞馬遜的程式設計師和工程師也將在3天後發起線上罷工。

疫情爆發以來，亞馬遜一再遭控未提供員工充分保護。甚至傳出亞馬遜在美國開除數名帶頭抗議的員工。

雅典娜聯盟的聲明寫道：「數週以來，亞馬遜員工...一再對工作環境不安全拉警報。」雅典娜聯盟指出，亞馬遜有130個倉庫出現員工確診，部分倉庫甚至確診超過30例。

在亞馬遜位於密西根州羅穆勒斯（Romulus）的配送中心工作的坎普（Jaylen Camp）表示：「我們每天都要做極度艱難的抉擇：要去不安全的工作場所上班，或在全球經濟衰退下冒著丟飯碗的風險。」（譯者：吳昇鴻/核稿：張正芊）1090421