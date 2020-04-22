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馬來西亞施工時間縮短 6大準則確保疫情受控

最新更新：2020/04/22 17:46

（中央社記者郭朝河吉隆坡22日專電）馬來西亞工程部長法迪拉（Fadhilah Yusoff）今天宣布，所有申請復工的建築工地，工作時間只能從早上8時至傍晚5時30分，一星期只能施工5天。

他表示，自從政府開放讓9個關鍵領域逐漸恢復運作後，截至21日下午5時，共收到1萬9077個建築領域的復工申請，其中只有1856件申請獲得批准，7387件申請不過關，其餘申請文件仍在審核中。

其中，申請不過關的原因包括發展商提供的工作資料或工人資料不齊全，或申請的工程不包含在政府規定的組別。

屬於G1和G2小型工程類別的裝修工作獲准進行，惟承包商必須向貿工部提出特別申請。

馬來西亞國際貿易及工業部10日發表聲明，有條件開放9大領域經濟活動，包括：汽車業；機械工業；航空業；與建築相關的服務；科學、專業和技術服務（包括研究發展）；社會保健服務；提供批發和零售服務的五金、電子電器和眼鏡店；理髮服務（僅限剪髮）；洗衣服務（僅限非自動洗衣業），以確保部分經濟能持續運作。

不過，之後政府考量人潮可能蜂擁而出後，修改相關決定，禁止眼鏡店、理髮店與美髮店營業。

另一方面，馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）宣布，若國民希望政府終結行動管制令，必須遵守6個準則，包括邊界管制、行動管制、衛生系統負荷能力、保護高風險群、人民保持衛生與社交距離，以及社區是否能配合防疫。

諾希山宣布，今天新增50例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，累計達5532例；死亡增加1例至93例，意味著疫情逐漸受到控制。

諾希山表示，有103名2019冠狀病毒疾病確診病患康復出院，累計3452人出院，康復率64.40%。仍在醫院治療的患者，有45人在加護病房，其中28人需要呼吸器。（編輯：馮昭）1090422

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