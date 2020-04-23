更多編輯台推薦新聞：
影片／疫情下美國人領養寵物激增 收容所慶祝犬舍清空
國際

影片／疫情下美國人領養寵物激增 收容所慶祝犬舍清空

紅襪偷暗號調查出爐 MLB：嚴重度遠不及太空人
運動

紅襪偷暗號調查出爐 MLB：嚴重度遠不及太空人

北京趁疫情對港台出手 蓬佩奧籲各國向中究責
國際

北京趁疫情對港台出手 蓬佩奧籲各國向中究責

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

密西根俄亥俄拚解封 更多州擬復工加州仍不鬆口

最新更新：2020/04/23 11:49

（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）期盼武漢肺炎疫情最壞的日子已經過去，包括密西根州、俄亥俄州在內，美國南部與中西部今天有更多州準備重啟經濟，但加州州長仍堅守立場，尚未鬆口解封。

民主黨籍的密州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）表示，會在24日宣布更多復工細節，俄州官員也說很快就會披露復工細部計畫。中西部多州州長表示，會一同討論，擬定解封計畫。

但民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）在每天對州民的疫情報告中表示：「我希望能確定好日期，說我們能打開燈，回歸正常營運。」

「我們試著讓大家明白，我們沒有那樣的開關，也不能那樣明確地說明。我知道你們很多人這樣要求，這也是你們應得的。」

他說，加州4000萬人回到工作崗位、學校和商店前，衛生官員需要採取多項措施，包括加快採檢速度。

加州聖克拉拉郡 （Santa Clara County）衛生官員今天表示，俗稱「武漢肺炎」的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）1月就已在加州蔓延，比原先認為的還要早數週，最初的死亡病例有可能是被誤診為因流感而病逝。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1090423

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報