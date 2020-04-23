密西根俄亥俄拚解封 更多州擬復工加州仍不鬆口

（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）期盼武漢肺炎疫情最壞的日子已經過去，包括密西根州、俄亥俄州在內，美國南部與中西部今天有更多州準備重啟經濟，但加州州長仍堅守立場，尚未鬆口解封。

民主黨籍的密州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）表示，會在24日宣布更多復工細節，俄州官員也說很快就會披露復工細部計畫。中西部多州州長表示，會一同討論，擬定解封計畫。

但民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）在每天對州民的疫情報告中表示：「我希望能確定好日期，說我們能打開燈，回歸正常營運。」

「我們試著讓大家明白，我們沒有那樣的開關，也不能那樣明確地說明。我知道你們很多人這樣要求，這也是你們應得的。」

他說，加州4000萬人回到工作崗位、學校和商店前，衛生官員需要採取多項措施，包括加快採檢速度。

加州聖克拉拉郡 （Santa Clara County）衛生官員今天表示，俗稱「武漢肺炎」的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）1月就已在加州蔓延，比原先認為的還要早數週，最初的死亡病例有可能是被誤診為因流感而病逝。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1090423