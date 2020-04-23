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停泊長崎港義籍郵輪添14人確診 累計48起

最新更新：2020/04/23 14:44

（中央社記者楊明珠東京23日專電）泊靠日本長崎港維修的義大利郵輪歌詩達大西洋號，今天新增14起武漢肺炎確診病例，累計48起，其中外國籍40多歲男性重症患者病情惡化，轉送長崎市傳染病指定醫院治療。

約8萬6000噸的義大利歌詩達郵輪公司（Costa Cruises）旗下的歌詩達大西洋號（Costa Atlantica）停靠長崎港的三菱重工業長崎造船所香燒廠，目前已完成維修作業。

截至昨天為止，船上623名船員疑似有2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）症狀者61人接受病毒篩檢，結果34人確診。

長崎縣、市政府研判這艘郵輪啟航必要船員130人。昨天針對其中66人採檢，今天凌晨證實新添14人確診，包括7人負責膳食、7人送餐，確診病患目前在各自船艙內個人房隔離。

昨天確診者當中有一名外國籍40多歲男性病情惡化，被送往長崎市傳染病指定醫院治療，目前必需使用呼吸器。

長崎縣、長崎市與厚生勞動省派來醫師、防衛省支援救災的陸上自衛隊等合作，緊急對其餘約500名船組員進行病毒採檢，預計本週內完成。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天上午在例行記者會表示，迄今進行病毒篩檢127人，累計48人確診。（編輯：王永志）1090423

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