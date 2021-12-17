裁核武且承諾不先用 近千科學家聯名致函拜登

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）包含21位諾貝爾獎得主在內近700位科學家與工程師，今天聯名要求美國總統拜登利用將發表核武態勢評估的機會，裁減1/3的核武，並能首度宣布美國不會在衝突時率先動用。

「紐約時報」報導，科學家們的聯名信還敦促拜登改變美國賦予總統能獨自下令動用核武的作法。

自當年總統杜魯門（Harry S. Truman）下令以原子彈轟炸廣島後，這種制度就一直維持。但前總統川普任內這個問題被凸顯。這次的聯名信敦促拜登改變，「以免日後再出現難以捉摸的總統恐魯莽下令攻擊」。

聯名者裡不乏美國國家科學院（National Academy of Science）與憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）的權威。

除加州大學河濱分校巴利許（Barry Barish）、麻省理工學院佛里曼（Jerome I. Friedman）、馬里蘭大學馬瑟爾（John C. Mather）及哈佛大學葛萊蕭（Sheldon L. Glashow）等人都是諾獎得主，曾獲頒美國總統自由獎章的核子專家賈溫（Richard L. Garwin）更曾歷任多位總統的顧問。

美國的新任總統通常會在任期頭兩年內發表「核武態勢評估（Nuclear Posture Review），這群科學家有感於拜登明年初也要發布而先透過聯名信表達訴求。

聯名信拿拜登2017年考慮角逐白宮時曾說過「實難想像美國率先動用核武會是必要且合理的情境」，以及競選期間曾說「美國軍火庫唯一目的應是嚇阻，必要時才以核攻擊作為報復」等話，提醒拜登守諾。

聯名信稱「美國表明永遠不會發動核戰，能降低衝突或危機升級為核戰的可能」科學家們主張，這也可彰顯美國信守「核不擴散條約」。

科學家們還呼籲拜登應承諾把部署的核彈頭減少到低於1000枚，但沒要求具體時間。他們稱裁減核武「將增加美國的國家安全，因為這能緩和與俄、中不斷升級的核子軍備競賽」。

紐時指出基於問題核心屬政治範疇，幾可肯定拜登不會在俄國允諾同步裁減前做到聯名信所提。拜登上任後已將美俄的「新戰略武器裁減條約」（New Start）再延長5年，這個條約限制長程戰略核彈應限制在1550枚以內，目前美國的數量理應低於此。

參、眾兩院內國安相關委員會裡不少成員，也都對要在當前俄羅斯威脅烏克蘭、中國擴充核武之際裁減核武持疑，認為此時承諾不率先使用核武無疑示弱。

智庫「外交關係協會」（CFR）主席哈斯（Richard Haass）說：「不率先動用核武只是外交示好政策，我們的敵人不會認真看待，盟友對我們的信心還會受損。」（譯者：陳亦偉）1101217