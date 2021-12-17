日相岸田文雄與輝瑞CEO通話 請託疫苗提早交貨

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天與美國輝瑞藥廠（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）通電話，為了日本接種第3劑COVID-19疫苗能順暢進行，岸田請託輝瑞能提早交貨。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府規劃提早接種第3劑疫苗，與第2劑間隔時間從8個月縮短為6個月的對象，進一步擴大至醫療工作人員，一般高齡者從明年2月起也擬將間隔縮短為7個月，岸田將在今天稍晚正式對外宣布。

岸田為此在日本時間今天上午約6時許，在首相公邸（宿舍）與博爾拉通電話，通話時間約10分鐘。

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岸田向博爾拉表達，為了日本接種第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗能順暢進行，請託輝瑞能比原本規劃的時程提早交貨。

對此，內閣官房長官松野博一上午在記者會上表示，雙方會談內容將在今天傍晚由岸田親自對外說明；第3劑疫苗已和輝瑞與莫德納（Moderna）兩家藥廠簽約，明年總計將到貨1億7000萬劑，預計可確保必要的疫苗總量。（譯者：顧荃/核稿：戴雅真）1101217