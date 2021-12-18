沖繩增兩例Omicron 美軍基地增133例COVID-19

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本沖繩縣繼昨天出現首例Omicron確診病例後，今天再添兩例，是在駐沖繩美軍基地工作的美籍女性軍眷及其家人。美軍基地昨天傳出增近百例COVID-19病例，今天又新增133例。

日本琉球新報報導，沖繩縣政府今天宣布，縣內新增兩例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron確診病例，加上昨天新增一例，沖繩縣內目前已有3例Omicron變異株病例。

今天新增兩例是在駐沖繩美軍基地漢森營（Camp Hansen）工作的美籍女性軍眷及其家人；兩人並未住在基地內，也沒有跟昨天新增病例有過接觸。

沖繩時報報導，沖繩縣今天新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，而跟駐沖繩美軍相關人士部分，今天新增133例確診病例。

今天新增的133例，有131例集中在漢森營。駐沖繩美軍基地至今累計病例數3029例。

沖繩縣至今累計病例數（不含駐沖繩美軍）5萬377例，最近一週每10萬人口新增病例1.82人，占全日本第3多；最多的是群馬縣的7.41人；日本平均數字為0.84人。

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在駐沖繩美軍基地漢森營工作的一名日本人，17日確認感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron，而在17日前從美國抵達漢森營的陸戰隊員中，有99人確診COVID-19，出現群聚感染。

這名感染Omicron變異株的是50多歲日本男性，14日確診後經過基因解析確認。這名男性並沒有海外旅遊史，沖繩縣政府研判很可能在美軍基地內被感染。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1101218