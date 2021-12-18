Delta仍凶Omicron殺到 全美住院驟增醫護煎熬

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）全美大部分地區染疫住院人數飆升，公衛官員警告說，在醫療系統仍在消化Delta變異株的感染人數之際，再加上Delta和Omicron引起的冬季疫情升溫，後果不敢想像。

「華盛頓郵報」報導，白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）今天在記者會上表示：「對於未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的人來說，你們正讓自己和家人迎接有重症和死亡風險的冬天，你們可能很快就會塞爆醫院。」

全美過去一週染疫住院人數增加約3%，染疫死亡人數增加約7%，但一些地區增幅遠大於此。

有18州和哥倫比亞特區通報，過去一週的染疫住院人數增加5%以上，其中哥倫比亞特區的住院人數增加39%，為全美之最。

康乃狄克州的染疫住院人數在過去一週增加24%。新澤西州、伊利諾州、南卡羅來納州、阿拉巴馬州和喬治亞州都通報增加超過11%（含）以上。

「華爾街日報」報導，紐約州州長侯可（Kathy Hochul）今天表示，紐約州單日新增2萬1027例確診，超過今年1月創下的1萬9942例紀錄。在接受篩檢的大約26萬3500人中，7.98%呈陽性。

進行COVID-19篩檢的基因檢測公司Helix科學副總裁李伊（William Lee）說，Omicron可能會在一週內成為主宰美國疫情的變異株。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，染疫住院人數的7天平均值增加4%，達到每天7800人；染疫死亡人數增加到平均每天1200人，比前一週增加8%。

「紐約時報」報導，美國各地住院人數在兩週內增加20%，讓本已精疲力竭的醫護人員更是不堪負荷，全美卻又面臨Omicron變異株來襲。

在密西根州沙吉諾（Saginaw）一家醫院頂樓，收治COVID-19最重症病患的病房裡，14張病床已用掉13張床。在一個空蕩蕩的病房裡，有一人剛死去。

經過一次又一次的疫情升溫，沙吉諾Covenant HealthCare醫院護理人員已幫助不少病患透過視訊與家人告別。醫務人員在昏暗的走廊裡哭泣，他們一度看到病例數趨緩，但只能眼睜睜看著再度滿床。大多數情況下，他們已學會接受最壞的情況。

Covenant醫院加護病房護理師克林根伯格（Bridget Klingenberg）說：「你回到工作崗位時，會問誰死了。」 「除非你真的經歷過，否則人們不會明白需要付出多大的代價。」該醫院人力相當緊繃，國防部近來已派出人手援助。

傳染力極強的Omicron變異株抵達美國的時刻，正值醫療量能吃緊之際，特別是在中西部和東北部，這些地區的感染率最高，且許多醫護人員仍在對抗Delta變異株疫情。

相較於Delta變異株，一些研究人員抱持Omicron可能以輕症為主的希望，但衛生官員仍擔心，這個Omicron新變異株恐怕使本已承受壓力的醫療系統瀕臨崩潰。

在康乃狄克州和緬因州，過去兩週新增確診暴增約 150%。在俄亥俄州和印第安納州，染疫住院率正接近去年冬天疫情最嚴重時期。

Covenant急救部門主任戴伯（Matthew Deibel）說：「在已持續超過20個月的危機中生活，有點讓人招架不住。」由於床位和人手短缺，患者有時必須等好幾小時才看得到醫師。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1101218