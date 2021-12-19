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宏都拉斯執政黨未取得國會多數席位 需與在野結盟

2021/12/19 21:22
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（中央社宏都拉斯德古西加巴18日綜合外電報導）宏都拉斯總統當選人秀瑪菈．卡斯楚所屬左派政黨表示，因該黨無法在國會取得足夠支持，以推動下任總統的全面性改革政策，他們正與反對派協商結盟事宜。

截至今天，逾90%選票皆已開出。宏都拉斯全國選舉委員會（National Electoral Council）公布的結果顯示，秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）所屬的自由重建黨（Liberty and Refoundation Party）與盟友共贏得國會128席中的60個。

自由重建黨領袖托瑞斯（Gerardo Torres）告訴路透社，「我們正在協商，接下來可能與自由黨（Liberal Party，宏國兩大反對黨之一）結盟。」

根據宏國法律，不論是要任命議長，或是更改或廢除法律，皆需在國會取得多數加1票（即66票）支持。

卡斯楚將於明年1月27日就職。競選期間，她曾承諾實施廣泛立法改革，包括廢除減輕洗錢刑罰的刑法，以及限制公眾資訊揭露的「秘密法」等。

上述兩項爭議性法律都是在貪腐與販毒指控纏身的現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández Alvarado）任內通過。（譯者：施施/核稿：陳政一）1101219

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