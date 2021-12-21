駐沖繩美軍群聚增至200例 日本要求驗Omicron

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（中央社東京21日綜合外電報導）駐沖繩美軍基地漢森營日前爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染，到今天確診達200例，日本政府已要求美方對病毒進行基因分析，檢驗是否感染變異病毒株Omicron。

日本共同社報導，內閣官房副長官木原誠二今天在記者會上表示，美國方面說明漢森營群聚感染確診達200例，已要求美方對確診者進行檢驗，確認是否感染變異病毒株Omicron，獲得美軍方面的緊密合作。

木原說，為化解當地居民的不安，也要求美方對基地內外都採取更為嚴格的行動限制。

日本放送協會（NHK）報導，漢森營爆發大規模群聚感染，其中有4名在漢森營工作的日本人已被驗出確診變異病毒株Omicron。

另外，隸屬於漢森營的一名美軍陸戰隊上等兵昨天晚間因涉嫌酒駕遭逮捕。

這名上等兵今年25歲，昨天晚間11時50分左右在沖繩縣北谷町的國道58號線疑酒後駕車，酒測值被驗出超過標準值的4倍。

沖繩縣知事玉城鄧尼今天要求美國與日本中央政府，應對漢森營所有的軍人與軍眷限制外出。

玉城表示，不能因此事造成軍紀敗壞，加上漢森營中已有人確診Omicron，應以軍紀自我克制外出。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1101221