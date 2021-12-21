美國前神父在東帝汶性侵兒童 遭判監禁12年

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（中央社東帝汶歐庫西21日綜合外電報導）一名遭解職的美國神父被控在東帝汶一間收容所性侵兒童，遭判入獄服刑12年．但當地對此案意見嚴重分歧，因為他支持東帝汶獨立運動，獲得部分政治菁英及天主教徒聲援。

法新社報導，至少有15名女性出面指控，84歲的達施巴赫（Richard Daschbach）在位於東帝汶歐庫西（Oecusse）的庇護所性侵當年仍是孩子的她們，並擔心還有更多受害者隱忍不報。

一個法官委員會裁定，這位前神父在此庇護所犯下好幾起性犯罪。這間庇護所成立於1990年代初，曾收容數百名孤兒和貧困兒童。

這個法官委員會宣布多項裁決，他的刑期總計37年，但主審法官考慮到達施巴赫年事已高，因此將刑期縮減至12年。

達施巴赫在審判期間遭到軟禁，因法官下令將他立即監禁以防止任何逃脫企圖；法院還下令東帝汶當局向受害者提供經濟賠償。

達施巴赫在1970年代中期搬到東帝汶，因其在當地的慈善工作而一度廣受尊敬。他在2018年被梵蒂岡解職，直到隔年當地新聞媒體報導此案時，性侵害指控細節才遭披露。（譯者：陳怡君/核稿：陳正健）1101221