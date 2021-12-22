拜登新防疫措施 專家憂擋不住Omicron

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統拜登今天宣布因應Omicron的新防疫計畫，包含免費提供快篩試劑與廣設疫苗接種站等。但公衛專家警告，這些漸進式措施根本不足以擋下來勢洶洶的Omicron疫情。

「紐約時報」報導，面對COVID-19疫情再起，拜登在白宮發表抗疫新策略，包含政府免費提供5億件快篩套組、設立新的疫苗接種和篩檢站、派出1000名軍方醫療人員支援全國各地醫院。

拜登說：「我知道你們累了，真的，我也知道大家很沮喪。我們全都希望這一切已經結束，但事實上還沒」不過他也說已接種疫苗的人大可按原定計畫，放鬆心情與親友共度假期。

拜登表示，軍方人員將於本週抵達威斯康辛和印第安納州協助醫院醫護，第一批新的篩檢站幾天內將在紐約開張，同時承諾將利用國防生產法（Defense Production Act）協助製造商更能達標篩檢需求供貨。

拜登的一些新頒布，像分發新的居家篩檢工具，並不打算實施幾週以上的時間，引發外界質疑能否有助平息疫情；此外拜登這次頒布的措施大多為漸進式，許多公衛專家說，這些遠遠達不到因應這波疫情所需要的積極行動。

即使醫界表示Omicron比以往變異株的傳染力更強，拜登也不會下令國內航班旅客必須強制篩檢或接種疫苗，也在今天斷然否定像某些歐洲國家為遏止Omicron而再次封城的可能。

根據美國汽車協會（AAA）數據，預期本月23日至明年1月2日期間，美國將有超過1.09億旅行人次，比去年增加34%，光航空公司乘客數量就預期比去年增加 184%。

拜登斷然不採2020年初疫情首次爆發時的封城等嚴厲措施，但一些科學家今天受訪時認為，鑒於Omicron的快速傳播，務必得拿出更有力的防疫策略。

內布拉斯加大學醫學中心（University of Nebraska Medical Center）基因組流行病學家佛弗（Joseph Fauver）說：「疫情變化之快超出我的理解，我認為會非常糟糕。我不知道還能怎麼辦。」

目前還不清楚和先前變異株相比，Omicron會否症狀較輕，但一些科學家擔心輕症印象已廣泛傳播，使得早已防疫疲乏的民眾更鬆懈。

哈佛大學醫學院附設麻省總醫院（MGH）拉根研究所（Ragon Institute）免疫學與病毒學專家阿特爾（Galit Alter）說：「這是種極具傳染力的病原，我們還不知道它對重症和死亡的影響。」

她說：「我們要重拾前波疫情時的嚴謹態度，因為又回到了（必須設法延緩高峰的）『拉平曲線』模式。」（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1101222