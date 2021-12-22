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被傳出生時是男兒身 法國第一夫人將提告

2021/12/22 23:45
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（中央社巴黎22日綜合外電報導）法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）將對網路陰謀論採取法律行動，近日網路謠言聲稱她出生時為男性，本名叫做尚米歇爾．托涅（Jean-Michel Trogneux）。

碧姬．馬克宏的律師恩諾希（Jean Ennochi）告訴法新社：「她決定展開提告程序，正在進行中。」

距法國總統大選不到4個月，近日這個謠言在社群媒體上有如野火燎原，一發不可收拾，除表達對中間派總統馬克宏（Emmanuel Macron）的強烈反對態度，也夾雜著極右派意識形態和跨性別恐懼心理。

在此之前，針對知名政治人物編造有關跨性別恐懼的假新聞，在法國非常少見，但在全球並非新現象。

美國前總統歐巴馬夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）都曾受到此類謠言攻擊。

有關碧姬原為男性的謠言，3月首度出現在一名叫做雷伊（Natacha Rey）的臉書用戶發文中。她自稱是名「記者」，貼文內容多為陰謀論，以及抨擊所謂的「健康獨裁」。

另名臉書用戶緊抓這個說法不放，還捏造碧姬是「撒旦崇拜、犯有戀童罪行的跨性人」陰謀論。

這個說法於10月中出現在「事實與文件」（Facts and Documents）評論性雜誌上，該雜誌1996年由極端右派作家拉提耶（Emmanuel Ratier）創辦。Ratier, who died in 2015.

根據資料分析工具InVid We Verify，這篇文章刊登後將近2週，#JeanMichelTrogneux的標籤於11月1日首度出現在推特（Twitter）。

12月6日這個標籤只被轉推35次，但3週後成長到超過1萬3000次。根據InVid的最新統計，這個標籤目前被轉推6萬8300次，有超過17萬4000個讚。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101222

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