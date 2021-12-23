拜登推疫苗強制令惹議 最高法院同意受理

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統拜登政府要求全國大型企業強制員工接受COVID-19篩檢或接種疫苗，另要求醫護人員接種疫苗，兩項政策引發諸多爭議，最高法院今天同意受理相關案件。

最高法院透過簡短諭令表示，將於明年1月7日就這兩起案件聽取口頭辯論，並可能在短期內做出裁定。

美國最高法院目前以6名保守派大法官居多數，另3人為自由派。針對希望就兩案立即做出裁定的緊急請求，最高法院仍決定暫緩行動。

強制企業員工接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢或接種疫苗的規定已在全國生效；要求醫護人員接種疫苗的規定則在全美50州之中的半數被擋下。

具高度傳染力的新變異株Omicron病例正在全美激增，公共衛生官員唯恐確診數字如「海嘯」般增加。

上訴法院本月17日允許實施職場強制令，約8000萬名美國員工受影響，促使質疑這項政策的公司行號、各州和其他團體要求最高法院擋下強制令。

拜登為了加強抗疫，於9月公布了提高成人疫苗接種率的規定。COVID-19疫情迄今已在美國奪走逾80萬條人命，且衝擊到經濟。

提出異議的單位包括27個主要由共和黨掌權的州、各種公司行號和商會，例如代表小型企業的獨立企業全國聯合會（NFIB）；另外還有肯塔基州路易維爾南方浸信會神學院（Southern Baptist Theological Seminary）等兩個宗教團體。

美國工作安全與保健局（OSHA）針對擁有100名以上員工的企業祭出疫苗強制令，這項規定一度於11月暫遭凍結，但位於俄亥俄州辛辛那提的聯邦第6巡迴上訴法院上週裁定恢復執行。

與醫護人員有關的規定也在多由共和黨當家的州備受質疑。這項規定要求超過200萬名尚未接種疫苗的醫護人員須在本月6日之前接種第1劑。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1101223