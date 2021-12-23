日本海自與海保聯合演習 演練釣魚台防中國軍艦

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本海上自衛隊與海上保安廳昨天進行聯合演習，演練想定為在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）遭遇中國軍艦，日媒指出，聯合演習設想對象為中國軍艦相當罕見。

日本讀賣新聞報導，多名政府相關人士透露，海上自衛隊與海上保安廳昨天在東京都伊豆群島周邊進行聯合演習，模擬當中國軍艦接近釣魚台時，發生海上保安廳巡邏船難以因應的狀況，如要求中國軍艦變更航路卻不被理會，由日本政府下令海上自衛隊出動護衛艦因應，阻止中國軍艦接近釣魚台。

參與聯合演習的有海自的護衛艦，與負責釣魚台警備業務的海保大型巡邏船等船隻，演練上述情境下的一連串因應步驟。

報導說，中國公務船在釣魚台周遭海域活動越趨頻繁，聯合訓練是為強化海自與海保合作，以防範意外事態。

報導指出，海上警備若發生海保無法因應的狀況，防衛大臣可在首相授權下出動自衛隊，並在一定的規定下動用武器。2004年中國的核動力潛艦曾侵入沖繩縣宮古島列島周邊領海，當時便曾下令出動自衛隊因應。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1101223