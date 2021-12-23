更多編輯台推薦新聞：
以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日
國際

以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本海自與海保聯合演習 演練釣魚台防中國軍艦

2021/12/23 16:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京23日綜合外電報導）日本海上自衛隊與海上保安廳昨天進行聯合演習，演練想定為在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）遭遇中國軍艦，日媒指出，聯合演習設想對象為中國軍艦相當罕見。

日本讀賣新聞報導，多名政府相關人士透露，海上自衛隊與海上保安廳昨天在東京都伊豆群島周邊進行聯合演習，模擬當中國軍艦接近釣魚台時，發生海上保安廳巡邏船難以因應的狀況，如要求中國軍艦變更航路卻不被理會，由日本政府下令海上自衛隊出動護衛艦因應，阻止中國軍艦接近釣魚台。

參與聯合演習的有海自的護衛艦，與負責釣魚台警備業務的海保大型巡邏船等船隻，演練上述情境下的一連串因應步驟。

報導說，中國公務船在釣魚台周遭海域活動越趨頻繁，聯合訓練是為強化海自與海保合作，以防範意外事態。

報導指出，海上警備若發生海保無法因應的狀況，防衛大臣可在首相授權下出動自衛隊，並在一定的規定下動用武器。2004年中國的核動力潛艦曾侵入沖繩縣宮古島列島周邊領海，當時便曾下令出動自衛隊因應。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1101223

延伸閱讀
日本石垣市做釣魚台地名新石碑 將申請上島安置巡防釣魚台抗中 日本擬11月起配備大型巡邏船
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族