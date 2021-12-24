美國務院：H-1B等非移民簽證 2022年申請免面談

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國國務院今天宣布，美國將在明年允許領事官員免除對H-1B等非移民簽證申請人的親自面談，以減少簽證等待時間。

國務院在一份聲明中說：「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致部門內簽證處理能力大幅下降。隨著全球旅行回溫，我們將採取這些臨時措施來進一步承諾安全有效地減少簽證等待時間，同時將國家安全作為我們的首要任務。」

美國領事官員將獲臨時授權免除近12種簽證類別面談，包括專業職業人員簽證（H-1B簽證）、臨時農業和非農業工人、學生簽證、學生交換訪問簽證，以及運動員、藝術家和藝人類別簽證。

國務院還表示，對於在前一個簽證到期後48個月內續簽同一簽證類別的申請人，可免去面談的授權已無限期延長。

由於疫情爆發，美國國務院在2020年3月暫停在全球大多數國家的所有常規簽證服務。雖然這些服務已在有限容量和優先基礎上恢復，但由於大量積壓，某些簽證預約的等待時間長達好幾個月。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1101224